Скопировать Сайт

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Закрыт15 заявок274 просмотра

Здравствуйте! Ищу человека который сможет скопировать сайт, я скину вам домен сайта и нужно его скопировать по типу (Дизайн/функции/тех поддержку и тд весь сайт) пишите свою стоимость за которую сделаете и срок нужно будет скопировать 2-3 сайта

Создание сайтов
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