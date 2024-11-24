Требуется полная доработка дизайна сайта с изменением его общего внешнего вида. Тексты и фотографии остаются без изменений. Ожидается креативный подход и современный стиль оформления.
Скопировать Сайт
Здравствуйте! Ищу человека который сможет скопировать сайт, я скину вам домен сайта и нужно его скопировать по типу (Дизайн/функции/тех поддержку и тд весь сайт) пишите свою стоимость за которую сделаете и срок нужно будет скопировать 2-3 сайта
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование10 заявокЗакрыт4 месяца назад
Требуется доработка существующего сайта для повышения его скорости загрузки. Если исправить текущую версию не получится, возможно создание нового сайта с нуля. Задача требует быстрого решения для восстановления функциональности.Веб-программирование14 заявокЗакрыт4 месяца назад
- $150
Требуется реализовать PHP-скрипт для учета статистики в MySQL с интерфейсом для создания и редактирования событий. Скрипт должен включать 14 кнопок для ведения статистики, возможность создания периодов, а также запись действий в базу данных. Результаты должны экспортироваться в XML с параметрами событий. Срок выполнения — до завтра обеда.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 месяца назад
Требуется доработка существующего сайта с использованием технологий Vue.js и TypeScript для фронтенда, PHP для бэкенда, а также Next.js для админки. Основные задачи включают авторизацию, исправление багов и доработку задач. Опыт работы с указанными технологиями является обязательным.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Требуется разработка личных кабинетов с возможностью формирования отчетов на базе Laravel. Необходимо создать функционал для управления данными пользователей и удобного отображения информации.Веб-программирование9 заявокЗакрыт4 месяца назад
- $10
Необходимо восстановить сайт с GitHub на фреймворке Laravel. Задача включает в себя проверку работоспособности сайта и определение необходимых действий для его доработки. Ожидается анализ текущего состояния проекта и рекомендации по улучшениям.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 месяца назад
- $10
Требуется починить телеграм бота, написанного на языке Python. Необходимо выявить и устранить ошибки, а также улучшить функциональность бота. Опыт работы с телеграм API будет преимуществом.Веб-программирование5 заявокЗакрыт5 месяцев назад
Необходимо внести цены в у.е. на веб-сайт, при этом отображая их в рублях. Курс можно брать с сайта ЦБ или вводить вручную. Задача требует навыков веб-программирования и опыт работы с валютными конверсиями.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 месяца назад
- $20
Требуется разработать одностраничный сайт для продаж курсов с интеграцией системы онлайн-оплаты. Сайт должен быть удобным и интуитивно понятным для пользователей, способствующим легкому оформлению покупок.Веб-программирование15 заявокЗакрытнет даты