Здравствуйте! Ищу человека который сможет скопировать сайт, я скину вам домен сайта и нужно его скопировать по типу (Дизайн/функции/тех поддержку и тд весь сайт) пишите свою стоимость за которую сделаете и срок нужно будет скопировать 2-3 сайта