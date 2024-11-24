Senior frontend developers needed

$3000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок13 просмотров

Hello,

I’m currently developing a Web3 project, but unfortunately, my frontend developer is unavailable to continue working on it. I am in search of a senior React frontend developer who can take over and help advance the project.

Here’s the link to our project for your review: https://github.com/Blockchaintask-spec/Coinpromoting-app-frontend

After you’ve had a chance to check it out, I would love to arrange a meeting to discuss the project details further.

Please feel free to include your hourly rate when you reply to this proposal. If you are a senior developer, we would be happy to hire you based on your proposed rate.

Thank you for considering this opportunity. I look forward to our conversation!

Best regards

ReactРазработка фронтенда
5 месяцев назад
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31 год
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад

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