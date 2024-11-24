Ищется фрилансер для полного копирования 2-3 сайтов, включая дизайн, функции и техническую поддержку. Необходимо указать стоимость и сроки выполнения работы. Указание домена для копирования будет предоставлено.
Senior frontend developers needed
Hello,
I’m currently developing a Web3 project, but unfortunately, my frontend developer is unavailable to continue working on it. I am in search of a senior React frontend developer who can take over and help advance the project.
Here’s the link to our project for your review: https://github.com/Blockchaintask-spec/Coinpromoting-app-frontend
After you’ve had a chance to check it out, I would love to arrange a meeting to discuss the project details further.
Please feel free to include your hourly rate when you reply to this proposal. If you are a senior developer, we would be happy to hire you based on your proposed rate.
Thank you for considering this opportunity. I look forward to our conversation!
Best regards
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование15 заявокЗакрыт5 месяцев назад
Требуется полная доработка дизайна сайта с изменением его общего внешнего вида. Тексты и фотографии остаются без изменений. Ожидается креативный подход и современный стиль оформления.Веб-программирование10 заявокЗакрыт4 месяца назад
Требуется доработка существующего сайта для повышения его скорости загрузки. Если исправить текущую версию не получится, возможно создание нового сайта с нуля. Задача требует быстрого решения для восстановления функциональности.Веб-программирование14 заявокЗакрыт4 месяца назад
- $150
Требуется реализовать PHP-скрипт для учета статистики в MySQL с интерфейсом для создания и редактирования событий. Скрипт должен включать 14 кнопок для ведения статистики, возможность создания периодов, а также запись действий в базу данных. Результаты должны экспортироваться в XML с параметрами событий. Срок выполнения — до завтра обеда.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 месяца назад
Требуется доработка существующего сайта с использованием технологий Vue.js и TypeScript для фронтенда, PHP для бэкенда, а также Next.js для админки. Основные задачи включают авторизацию, исправление багов и доработку задач. Опыт работы с указанными технологиями является обязательным.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Требуется разработка личных кабинетов с возможностью формирования отчетов на базе Laravel. Необходимо создать функционал для управления данными пользователей и удобного отображения информации.Веб-программирование9 заявокЗакрыт4 месяца назад
- $10
Необходимо восстановить сайт с GitHub на фреймворке Laravel. Задача включает в себя проверку работоспособности сайта и определение необходимых действий для его доработки. Ожидается анализ текущего состояния проекта и рекомендации по улучшениям.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 месяца назад
- $10
Требуется починить телеграм бота, написанного на языке Python. Необходимо выявить и устранить ошибки, а также улучшить функциональность бота. Опыт работы с телеграм API будет преимуществом.Веб-программирование5 заявокЗакрыт5 месяцев назад
Необходимо внести цены в у.е. на веб-сайт, при этом отображая их в рублях. Курс можно брать с сайта ЦБ или вводить вручную. Задача требует навыков веб-программирования и опыт работы с валютными конверсиями.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 месяца назад