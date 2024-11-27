Доработка сайта, редизайн

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт13 заявок173 просмотра

Здравствуйте! Мне нужно дополнить готовый сайт, изменить админ панель, доработать детали на сайте а так же редизайн. Сайт по организации спортивных мероприятий.

Дизайн сайтовПоддержка сайтов
5 месяцев назад
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