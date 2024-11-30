Нужно адаптировать sql скрипт по маркетинговой атрибуции под нужны бизнеса(пример здесь https://github.com/rittmananalytics/ra_attribution) устранив в нем неточности/баги. Он предназначен для данных Google Analytics 4. Для того чтобы скрипт из примера работал на реальных данных и с большими объемами пришлось устранить в нем пару ошибок, но видимо еще они остались по тому как на реальных данных результат не совсем корректный(разные модели выдают разное общее количество конверсий). Нужна помощь в достижении корректного результата.