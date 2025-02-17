Нужно сверстать страницу сайта

$91
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен11 заявок165 просмотров

Детали задания тут

Оплата по факту или БС.

Верстка страниц
3 месяца назад
Arhaim
39 лет
18 лет в сервисе
Был
8 дней назад

Выбранный исполнитель

Breeze2
Денис 
34 года
8 лет в сервисе
Был
6 часов назад
3 месяца назад
$90
6 дней
Escrow
Все на высшем уровне
Спасибо за очередной интересный проект, все отлично. Моментальная проверка и оплата

Заявки фрилансеров

Аббос
 
22 года
3 года в сервисе
Был
день назад
3 отзыва
3 месяца назад
ТОП-10
HTML-верстка
Максим
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
18 часов назад
39 отзывов(-3)
3 месяца назад
ТОП-10
HTML-верстка
Станіслав
 
18 лет
год в сервисе
Был
5 часов назад
4 отзыва
3 месяца назад
Дмитро
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
5 часов назад
7 отзывов
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2 месяца назад
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Руслана
 
40 лет
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месяц назад
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Антон
 
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17 часов назад
9 отзывов
3 месяца назад
Сергей
 
24 года
4 года в сервисе
Был
24 дня назад
1 отзыв
3 месяца назад
Breeze2
Денис 
34 года
8 лет в сервисе
Был
6 часов назад
3 месяца назад
Лучший HTML-верстальщик апреля
#1
HTML-верстка
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
12 часов назад
15 отзывов(-1)
3 месяца назад
Анастасия
 
20 лет
год в сервисе
Была
2 дня назад
3 месяца назад