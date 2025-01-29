Верстка на vue.js

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  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок249 просмотров

Нужно сверстать страницу, использовать фреймворк vue.js + vuetify 2, динамические элементы связать с переменными.

Vue.jsВерстка страниц
3 месяца назад
guest_16041420372759
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