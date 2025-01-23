Веб-сайт компании

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка51 просмотр

Добрый день.

Меня интересует сайт под ключ.

Если это похожий сайт..(М Квадрат - веб-сайт строительной компании)

Какая будет цена ?

Ну и если чуть проще сайт

Интересует цены и сроки

С уважением Александр

Создание сайтов
3 месяца назад
Mister1980
Александр 
44 года
8 лет в сервисе
Был
24 дня назад

Заявки фрилансеров

Жалгас
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
21 час назад
19 отзывов
3 месяца назад

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