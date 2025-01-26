Требуется выполнить HTML-верстку email-письма на Bootstrap с полным адаптивом для различных устройств. Дизайн уже подготовлен в Figma. Ожидается качественная работа с учетом всех деталей адаптивного дизайна.
Выполнить ТЗ для сайта на Джумла
Нужно разместить баннер на главной странице и в разделе акции, а также создать несколько внутренних страниц (баннеры и текста, а также подробное тз предоставлю), спасибо.
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