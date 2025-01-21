Сверстать сайт на тильде

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок141 просмотр

сверстать макет, 5 сменяющихся слайдов по горизонтали и посадить на тильду

TildaВерстка сайтов
3 месяца назад
Maxtsurka
Максим 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Діана
 
20 лет
4 месяца в сервисе
Была
день назад
3 месяца назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
13 часов назад
27 отзывов
3 месяца назад
Егор
 
23 года
4 года в сервисе
Был
13 часов назад
2 отзыва(-1)
3 месяца назад
Максим
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
день назад
39 отзывов(-3)
3 месяца назад
ТОП-10
HTML-верстка
Злата
 
26 лет
3 месяца в сервисе
Была
месяц назад
3 месяца назад
Владимир
 
23 года
4 месяца в сервисе
Был
4 дня назад
7 отзывов(-1)
3 месяца назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
10 дней назад
7 отзывов
3 месяца назад