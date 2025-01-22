Доработки существующего сайта

расширить функционал и создать новые страницы для нашего существующего веб-сайта. Работа включает в себя разработку отдельных страниц для продуктов, которые должны быть стилистически независимыми от текущего дизайна сайта.

Что необходимо:

Доработка существующего веб-сайта, а не создание нового.

Разработка новых страниц для продуктовой линейки, с уникальным и современным дизайном.

Креативный подход к дизайну, без ограничений на текущий стиль сайта.

Технический стек: сайт разработан с использованием PHP и Bootstrap.

Без использования WordPress, Tilda, Wix или других конструкторов сайтов.

Код должен быть чистым, оптимизированным и соответствовать современным стандартам.

Идеальный кандидат:

Опыт работы с PHP, Bootstrap, HTML, CSS и JavaScript.

Понимание адаптивного дизайна и оптимизации для разных устройств.

Креативное мышление, способность предлагать и реализовывать уникальные решения.

Опыт работы с SEO-оптимизацией будет плюсом.

Дополнительная информация: Мы заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве с профессиональным и ответственным разработчиком, который сможет развивать проект и вносить улучшения по мере необходимости.

Если у вас есть релевантный опыт и интерес к проекту, пожалуйста, свяжитесь с нами, указав примеры выполненных работ.