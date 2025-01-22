Требуется создать абсолютную копию сайта, сделанного на конструкторе, с использованием HTML-верстки. Необходимо также загрузить готовую верстку на существующий хостинг. Ссылка на оригинал: техбел.рф.
Доработки существующего сайта
расширить функционал и создать новые страницы для нашего существующего веб-сайта. Работа включает в себя разработку отдельных страниц для продуктов, которые должны быть стилистически независимыми от текущего дизайна сайта.
Что необходимо:
Доработка существующего веб-сайта, а не создание нового.
Разработка новых страниц для продуктовой линейки, с уникальным и современным дизайном.
Креативный подход к дизайну, без ограничений на текущий стиль сайта.
Технический стек: сайт разработан с использованием PHP и Bootstrap.
Без использования WordPress, Tilda, Wix или других конструкторов сайтов.
Код должен быть чистым, оптимизированным и соответствовать современным стандартам.
Идеальный кандидат:
Опыт работы с PHP, Bootstrap, HTML, CSS и JavaScript.
Понимание адаптивного дизайна и оптимизации для разных устройств.
Креативное мышление, способность предлагать и реализовывать уникальные решения.
Опыт работы с SEO-оптимизацией будет плюсом.
Дополнительная информация: Мы заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве с профессиональным и ответственным разработчиком, который сможет развивать проект и вносить улучшения по мере необходимости.
Если у вас есть релевантный опыт и интерес к проекту, пожалуйста, свяжитесь с нами, указав примеры выполненных работ.
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