Требуется отредактировать попапы на платформе Tilda: добавить поле 'кол страны' и указать действующие контакты WhatsApp или Telegram. Также необходимо проверить работу пикселя Facebook или переустановить его при необходимости.
Исправить ошибку на платформе WordPress.
Необходимо исправить ошибку в скрипте на платформе WordPress. Проблема в том, что нет перехода на определенные страницы, не происходит действие.
Есть возможность долгосрочного сотрудничества.
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