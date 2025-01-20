Исправить ошибку на платформе WordPress.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок57 просмотров

Необходимо исправить ошибку в скрипте на платформе WordPress. Проблема в том, что нет перехода на определенные страницы, не происходит действие.
Есть возможность долгосрочного сотрудничества.

WordPressУстранение ошибок
3 месяца назад
guest_1736318267819
4 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

lbeleya
24 года
5 месяцев в сервисе
Была
18 дней назад
3 месяца назад
$12
1 день
Хочу выразить искреннюю благодарность за отличную работу! Процесс работы был прозрачным, все этапы разработки были четко согласованы, а сроки соблюдены. Сделала работу за 10 минут без лишних вопросов. Рекомендую этого специалиста всем, кто ищет профессионала своего дела!
все отлично, спасибо за предоставленную работу, всегда на связи, оплата сразу, рекомендую!

Заявки фрилансеров

Максим
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
день назад
39 отзывов(-3)
3 месяца назад
ТОП-10
HTML-верстка
lbeleya
24 года
5 месяцев в сервисе
Была
18 дней назад
3 месяца назад
Алексей
 
52 года
3 года в сервисе
Был
12 часов назад
1 отзыв
3 месяца назад
Артем
 
38 лет
2 года в сервисе
Был
14 часов назад
34 отзыва
3 месяца назад
Злата
 
26 лет
3 месяца в сервисе
Была
месяц назад
3 месяца назад
Валерий
 
35 лет
4 года в сервисе
Был
3 часа назад
66 отзывов(-2)
3 месяца назад