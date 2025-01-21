Требуется сверстать сайт на платформе Тильда, включающий 5 сменяющихся слайдов. Необходимо реализовать макет с использованием HTML и адаптировать его для работы на Тильде.
HTML-верстка лендинга для компании Legkij
Описание задачи:
Необходимо сверстать адаптивный лендинг по предоставленному макету (PSD) для компании Legkij. Верстка должна быть чистой, семантически корректной, и соответствовать современным стандартам.
Требования к исполнению:
Чистый и валидный HTML5/CSS3 код.
Кроссбраузерная совместимость (Chrome, Firefox, Safari, Edge).
Адаптивность для мобильных устройств и планшетов (мобильная версия дизайна предоставляется).
Использование Flexbox/Grid для построения сеток.
Минимизация использования сторонних библиотек, предпочтительно чистый CSS.
SEO-оптимизированные теги и правильная структура заголовков (h1, h2 и т.д.).
Поддержка Retina-дисплеев (использование изображений в двойном разрешении).
Дополнительно:
Желаемая скорость загрузки страницы — не менее 80% по Google PageSpeed Insights.
Подключение Google Fonts и базовых шрифтов, если они указаны в макете.
Анимации и интерактивные элементы — согласно макету (если они есть).
Сроки выполнения:
Обсуждаемы, но предпочтительно не более 5-7 дней с момента старта.
Что будет предоставлено:
Полный дизайн-макет (PSD).
Технические требования и примеры анимаций, если необходимо.
Пожелания к исполнителю:
Опыт верстки адаптивных сайтов и лендингов.
Портфолио с примерами предыдущих работ.
Умение соблюдать сроки и коммуникабельность.
Для удобства оставляйте свой тг
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