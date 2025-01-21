HTML-верстка лендинга для компании Legkij

$60
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт8 заявок306 просмотров

Описание задачи:

Необходимо сверстать адаптивный лендинг по предоставленному макету (PSD) для компании Legkij. Верстка должна быть чистой, семантически корректной, и соответствовать современным стандартам.

Требования к исполнению:

  • Чистый и валидный HTML5/CSS3 код.

  • Кроссбраузерная совместимость (Chrome, Firefox, Safari, Edge).

  • Адаптивность для мобильных устройств и планшетов (мобильная версия дизайна предоставляется).

  • Использование Flexbox/Grid для построения сеток.

  • Минимизация использования сторонних библиотек, предпочтительно чистый CSS.

  • SEO-оптимизированные теги и правильная структура заголовков (h1, h2 и т.д.).

  • Поддержка Retina-дисплеев (использование изображений в двойном разрешении).

Дополнительно:

  • Желаемая скорость загрузки страницы — не менее 80% по Google PageSpeed Insights.

  • Подключение Google Fonts и базовых шрифтов, если они указаны в макете.

  • Анимации и интерактивные элементы — согласно макету (если они есть).

Сроки выполнения:

Обсуждаемы, но предпочтительно не более 5-7 дней с момента старта.

Что будет предоставлено:

  • Полный дизайн-макет (PSD).

  • Технические требования и примеры анимаций, если необходимо.

Пожелания к исполнителю:

  • Опыт верстки адаптивных сайтов и лендингов.

  • Портфолио с примерами предыдущих работ.

  • Умение соблюдать сроки и коммуникабельность.

  • Для удобства оставляйте свой тг

CSSHTMLАдаптивная версткаВерстка лендингов
3 месяца назад
EduardSuf
Едуард 
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