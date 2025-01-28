Верстка сайта, макет есть

$5
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен30 заявок215 просмотров

Требование к вёрстке

1. Использовать чистый код(не каких библиотек и bootsrap)

2. Валидный код

3. Сайт работал должен на всех известных браузерах(то-есть кроссбраузерность)

4. Адаптация тоже нудна(предоставлю макет)

оставляйте свой телеграм, обсудим все подробно

Верстка сайтов
3 месяца назад
ExhilaratingCTSp
Эрик 
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Выбранный исполнитель

SmilingGuardianG
Илья 
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