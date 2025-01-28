Требуется разработать адаптивную верстку для двух страниц с учетом кроссбраузерности и валидного кода. Дизайн будет предоставлен, обсуждение цены и сроков с исполнителем.
Верстка сайта, макет есть
Требование к вёрстке
1. Использовать чистый код(не каких библиотек и bootsrap)
2. Валидный код
3. Сайт работал должен на всех известных браузерах(то-есть кроссбраузерность)
4. Адаптация тоже нудна(предоставлю макет)
оставляйте свой телеграм, обсудим все подробно
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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