Доработка и поддерджка проекта на ReactJS (NextJS)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки212 просмотров

Проект написан на  NextJS 14

1. Авторизация (модальное окно сверстано)

2. Регистрация (модельное окно сверстано)

3. Восстановление пароля (основа есть)

ЛК - Сверстать

1. Редактирование персональных данных

2. Список транзакций

3. Информация о пользователе / акции и т.д

Депозит - сверстать модальное окно пополнение баланса.

Пример можно посмотреть на сайте monro.casino

https://docs.google.com/document/d/1JXvOi9-zHbLsJ0XSP4x_zV8e5uZlDOOlfyyi71nIaaw/edit?usp=sharing

Next.jsReactДоработка сайтов
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