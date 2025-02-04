Верстка сайта с конструктора

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок212 просмотров

Нужно сделать абсолютную копию (верстку) сайта который сейчас сделан на конструкторе.

адрес сайта техбел.рф, и залить все на имеющийся хостинг.

Верстка сайтов
3 месяца назад
guest_1737484321225
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

Vanika
Іван 
30 лет
4 года в сервисе
Был
4 дня назад
3 месяца назад
$50
3 дня
Escrow
Хороший исполнитель. Надежный, всегда был на связи. Инициативный. Задание сделано без задержек.
Хороший заказчик, всегда на связи, простой в общении. Оплата была вовремя. К сотрудничеству рекомендую.

Заявки фрилансеров

Vanika
Іван 
30 лет
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