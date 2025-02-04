Ищется опытный верстальщик для HTML-верстки лендинга из 12 разделов. Необходимо сверстать поэкранный дизайн согласно макету и добавить анимацию переходов между разделами. Условия: анимация должна быть качественной, простая анимация не подходит. Работа должна выполняться строго по предоставленному макету и описанию.
Верстка сайта с конструктора
Нужно сделать абсолютную копию (верстку) сайта который сейчас сделан на конструкторе.
адрес сайта техбел.рф, и залить все на имеющийся хостинг.
Выбранный исполнитель
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