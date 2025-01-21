Верстка дизайна

$150
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт27 заявок274 просмотра

Требуется опытный верстальщик, который сможет сверстать поэкранный дизайн согласно макету, и придать анимацию переходов между разделами. Простая, базовая анимация не подойдет. Нужно исключительно по макету и описанию. Всего Лендинг из 12 разделов

Верстка лендингов
3 месяца назад
G-Hub
Марк 
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Заявки фрилансеров

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час назад
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ТОП-10
HTML-верстка
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ТОП-10
HTML-верстка
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Александр
 
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Дмитрий
 
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месяц назад
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Михаил
 
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31 отзыв
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Артём
 
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