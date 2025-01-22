Требуется разработка новых страниц для существующего сайта с уникальным дизайном. Необходимо расширить функционал, используя PHP и Bootstrap. Идеальный кандидат должен иметь опыт работы с HTML, CSS, JavaScript и понимание адаптивного дизайна. Ожидается креативный подход и чистый, оптимизированный код. Интересует долгосрочное сотрудничество.
Верстка: лендинг + карточка товара, личный кабине с разделами.
1. главная
2. карточка машины
3. личный кабинет - календарь
a. личный кабинет - добавление кампании
b. личный кабинет – список броней
c. личный кабинет – отдельная страница бронирования
d. личный кабинет – водители
e. личный кабинет – водители (добавление и редактирование)
4. Модальные окна (регистрация, авторизация)
Ссылка на картинки https://disk.yandex.ru/d/AJa_c0jJof_4kg
Внимание, требования:
1. Использовать библиотеки coreui-5.2, tiny-slider, glightbox (модалки), vanillajs-datepicker (выбор даты), vis-timeline (календарь бронирования).
2. Не использовать jquery и его зависимости
3. Поля формы, кнопки, grid использовать от bootstrap
Пожалуйста укажите стоимость и сроки. Ищу, кто сможет сверстать за 3 дня.
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