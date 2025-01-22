Требуется выполнить HTML-верстку сайта по предоставленному макету. Необходимо использовать чистый и валидный код без библиотек и Bootstrap. Сайт должен корректно работать во всех известных браузерах. Также требуется адаптация для мобильных устройств. Подробности будут обсуждены при взаимодействии.