Верстка: лендинг + карточка товара, личный кабине с разделами.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок281 просмотр

1. главная

2. карточка машины

3. личный кабинет - календарь

a. личный кабинет - добавление кампании

b. личный кабинет – список броней

c. личный кабинет – отдельная страница бронирования

d. личный кабинет – водители

e. личный кабинет – водители (добавление и редактирование)

4. Модальные окна (регистрация, авторизация)

Ссылка на картинки https://disk.yandex.ru/d/AJa_c0jJof_4kg

Внимание, требования:

1. Использовать библиотеки coreui-5.2, tiny-slider, glightbox (модалки), vanillajs-datepicker (выбор даты), vis-timeline (календарь бронирования).

2. Не использовать jquery и его зависимости

3. Поля формы, кнопки, grid использовать от bootstrap

Пожалуйста укажите стоимость и сроки. Ищу, кто сможет сверстать за 3 дня.

BootstrapВерстка блоковВерстка лендинговВерстка страниц
3 месяца назад
LegbI4
Олег 
38 лет
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месяц назад

Заявки фрилансеров

Евгений
 
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HTML-верстка
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