Добрый день! Необходимо сверстать макеты.

Требования: адаптивно, кроссбраузерность, легкая загрузка (google pagespeed 95+), адаптив на ваше усмотрение.

перфект пиксель, Все формы должны отправлять письма. Форма после отправки должна исчезать и вместо нее сообщение о успешной отправке.

Просьба указывать сумму и срок.

Макеты:

переход на каталог при нажатии на категорию в блоке (каталог оборудования)

На текстовю стр. переход по кнопке подробнее в блоке окомпании

перемещение по каталогу - по нажатию на левый список категорий, далее переход на стр. товара - при нажатии на карточку товара (запорные клапаны)

https://www.figma.com/proto/hOpQy5AB8pr40R7bqRAtuR/irimex?t=PVKigLiCuJlqFomb-0&scaling=min-zoom&content-scaling=fixed&page-id=0%3A1&node-id=0-3&starting-point-node-id=0%3A3

также приложил jpg внутренних страниц.