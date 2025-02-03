Требуется изменить цвет ссылки конкретного товара в HTML-верстке, при этом другие ссылки должны сохранить свои цвета. Уточнения будут предоставлены в личной переписке.
Верстка макетов
Добрый день! Необходимо сверстать макеты.
Требования: адаптивно, кроссбраузерность, легкая загрузка (google pagespeed 95+), адаптив на ваше усмотрение.
перфект пиксель, Все формы должны отправлять письма. Форма после отправки должна исчезать и вместо нее сообщение о успешной отправке.
Просьба указывать сумму и срок.
Макеты:
переход на каталог при нажатии на категорию в блоке (каталог оборудования)
На текстовю стр. переход по кнопке подробнее в блоке окомпании
перемещение по каталогу - по нажатию на левый список категорий, далее переход на стр. товара - при нажатии на карточку товара (запорные клапаны)
https://www.figma.com/proto/hOpQy5AB8pr40R7bqRAtuR/irimex?t=PVKigLiCuJlqFomb-0&scaling=min-zoom&content-scaling=fixed&page-id=0%3A1&node-id=0-3&starting-point-node-id=0%3A3
также приложил jpg внутренних страниц.
Выбранный исполнитель
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