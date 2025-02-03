Верстка макетов

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен13 заявок204 просмотра

Добрый день! Необходимо сверстать макеты.

Требования: адаптивно, кроссбраузерность, легкая загрузка (google pagespeed 95+), адаптив на ваше усмотрение.

перфект пиксель, Все формы должны отправлять письма. Форма после отправки должна исчезать и вместо нее сообщение о успешной отправке.

Просьба указывать сумму и срок.

Макеты:

переход на каталог при нажатии на категорию в блоке (каталог оборудования)

На текстовю стр. переход по кнопке подробнее в блоке окомпании

перемещение по каталогу - по нажатию на левый список категорий, далее переход на стр. товара - при нажатии на карточку товара (запорные клапаны)

https://www.figma.com/proto/hOpQy5AB8pr40R7bqRAtuR/irimex?t=PVKigLiCuJlqFomb-0&scaling=min-zoom&content-scaling=fixed&page-id=0%3A1&node-id=0-3&starting-point-node-id=0%3A3

также приложил jpg внутренних страниц.

FigmaАдаптивная версткаВерстка страниц
3 месяца назад
awstudio
Максим 
42 года
18 лет в сервисе
онлайн
Файлы доступны только авторизованным пользователям

Выбранный исполнитель

Breeze2
Денис 
34 года
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3 месяца назад
$140
3 дня
Escrow
Отлично выполненная работа! Точно в срок и без лишних вопросов
Все супер, спасибо за интересный проект )

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