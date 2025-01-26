Необходимо извлечь одну страницу с сайта на Joomla, доработать ее и создать лэндинг. Проект направлен на подготовку страницы для дальнейшего продвижения в директе. Ожидается качественная HTML-верстка с учетом всех требований для онлайн-рекламы.
Сделать адаптив 2 страниц
подробности в лс
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