Качественная, адаптивная вёрстка сайтов с чистым кодом. HTML5, CSS3, JavaScript.

👋 Привет!

Меня зовут Олег, и я веб-разработчик, увлеченный созданием сайтов. Я стремлюсь к совершенству и постоянно учусь, чтобы мои проекты были не только эстетически привлекательными, но и функциональными и удобными для пользователей. Я использую современные технологии и методы веб-разработки для создания сайтов, и я буду рад помочь вам с вашим уникальным проектом! 🚀

🟡 Я использую:

- HTML & CSS / SCSS

- JavaScript / jQuery

- SVG / Icomoon

- Google шрифты

- Gulp / Webpack

- BEM

🟡 Экспертиза кодирования:

- Кросс-браузерная совместимость и совместимость устройств

- W3C Markup Validation Service

- Google PageSpeed Insights

🔥 Высокое качество и в срок!

Работая со мной, вы получите сайт с чистым, кроссбраузерным, валидным кодом на основе вашего макета PSD, XD или Figma, совместимый со всеми устройствами.

Выбирая меня, вы экономите время, 💰 деньги и избегаете стресса. Полностью адаптированный дизайн на основе вашего макета для ПК, а также незначительные правки дизайна, включенные в стоимость, обеспечат бесперебойную работу без лишних споров.

🟡 Вы получите:

- Полный HTML-код предоставленного файла.

- Чистый и SEO-дружественный код.

- Полностью отзывчивый дизайн.

- Методологии BEM.

- SASS/SCSS.

- JavaScript эффекты - чистый JavaScript (Slider/Tabs/Spoller/Popup/Select).

- Свежий и современный код с W3C валидацией.

- Ручной код.

- Кросс-браузерная совместимость.

- Высокая скорость работы.

- Весь код разработан вручную.

- CSS3 анимации.

- GSAP Анимации.

- Barba.js Анимации.

🏆 Почему выбирают меня?

- 100% гарантия на продукт

- Поддержка после доставки 🤝

📩 Не стесняйтесь писать мне, и давайте обсудим ваше видение!