👋 Привет!
Меня зовут Олег, и я веб-разработчик, увлеченный созданием сайтов. Я стремлюсь к совершенству и постоянно учусь, чтобы мои проекты были не только эстетически привлекательными, но и функциональными и удобными для пользователей. Я использую современные технологии и методы веб-разработки для создания сайтов, и я буду рад помочь вам с вашим уникальным проектом! 🚀
🟡 Я использую:
- HTML & CSS / SCSS
- JavaScript / jQuery
- SVG / Icomoon
- Google шрифты
- Gulp / Webpack
- BEM
🟡 Экспертиза кодирования:
- Кросс-браузерная совместимость и совместимость устройств
- W3C Markup Validation Service
- Google PageSpeed Insights
🔥 Высокое качество и в срок!
Работая со мной, вы получите сайт с чистым, кроссбраузерным, валидным кодом на основе вашего макета PSD, XD или Figma, совместимый со всеми устройствами.
Выбирая меня, вы экономите время, 💰 деньги и избегаете стресса. Полностью адаптированный дизайн на основе вашего макета для ПК, а также незначительные правки дизайна, включенные в стоимость, обеспечат бесперебойную работу без лишних споров.
🟡 Вы получите:
- Полный HTML-код предоставленного файла.
- Чистый и SEO-дружественный код.
- Полностью отзывчивый дизайн.
- Методологии BEM.
- SASS/SCSS.
- JavaScript эффекты - чистый JavaScript (Slider/Tabs/Spoller/Popup/Select).
- Свежий и современный код с W3C валидацией.
- Ручной код.
- Кросс-браузерная совместимость.
- Высокая скорость работы.
- Весь код разработан вручную.
- CSS3 анимации.
- GSAP Анимации.
- Barba.js Анимации.
🏆 Почему выбирают меня?
- 100% гарантия на продукт
- Поддержка после доставки 🤝
📩 Не стесняйтесь писать мне, и давайте обсудим ваше видение!
Портфолио
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