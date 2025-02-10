Создание Аниме темы под ключ на WordPress

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт9 заявок112 просмотров

Задача создать тему на WordPress под ключ.

  1. 7 страниц + темная тема, верстка готова, но требует небольших доработок.

  2. Функции смена светлой и темной темы. Смена героя на главной странице.

  3. Закрепление записи на главной странице.

  4. Смена всех цветов темы. Перекраска под другой цвет.

  5. 95+ по гугл спид пк и мобайл.

  6. Комментарии и плеер делать не нужно.

Все подробности скинем в личку, дизайн и верстку. Работа только по договору или безопасная сделка. Если дочитали до конца напишите anime в заявке.

WordPressДоработка сайтов
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IceBoom28
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