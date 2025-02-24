Сверстать одну страницу

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен23 заявки464 просмотра

ТЗ

  • Сверстать без использования фреймворков

  • Код должен быть чистый

  • Адаптировать под все устройства

  • Что бы работала во всех браузерах

Верстка страниц
3 месяца назад
ResoluteWyrmrest
Тарас 
35 лет
3 месяца в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

AlexLinnikWebDev
Александр 
33 года
3 месяца в сервисе
Был
11 часов назад
3 месяца назад
$10
2 дня
Escrow
Спасибо за работу, цены не дорогие, буду обращаться еще!
Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Мирсаид
 
23 года
2 месяца в сервисе
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19 часов назад
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