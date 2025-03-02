Исправить верстку

$5
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен10 заявок358 просмотров

Нужно исправить пару модалок, и сделать валидацию формы

Верстка блоков
3 месяца назад
LucidMeteorologi
Геннадий 
32 года
3 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

AlexLinnikWebDev
Александр 
33 года
3 месяца в сервисе
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11 часов назад
2 месяца назад
$5
1 день
Escrow
Профессионал, приятно работать с Александром.Рекомендую!
Приятный человек, сработались в месте. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

AlexLinnikWebDev
Александр 
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