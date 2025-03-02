Требуется верстальщик для разработки современного и адаптивного лендинга для бренда miha bodytec. Страница должна включать блоки о компании, преимуществах и продуктах, а также интеграцию WhatsApp Business и контактную форму. Важно обеспечить SEO-оптимизацию и возможность легкого редактирования контента. Бюджет и сроки обсуждаются.