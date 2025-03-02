Необходимо разработать фронтенд на Next.js с акцентом на HTML-верстку. Подробное техническое задание доступно для ознакомления. Ожидается качественная реализация с учетом всех требований.
Исправить верстку
Нужно исправить пару модалок, и сделать валидацию формы
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