Верстка

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Закрыт14 заявок105 просмотров

Верстка сайта чистым кодом с адаптивами, макет вышлю в лс

Адаптивная версткаВерстка сайтов
2 месяца назад
Dmi3shin
25 лет
5 лет в сервисе
Был
8 дней назад

Заявки фрилансеров

Даниил
 
18 лет
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад
2 месяца назад
Мариам
 
34 года
2 месяца в сервисе
Была
месяц назад
2 месяца назад
Илья
 
20 лет
2 года в сервисе
Был
23 дня назад
2 месяца назад
Роман
 
21 год
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
2 месяца назад
Серик
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
месяц назад
1 отзыв
2 месяца назад
Уланбек
 
33 года
7 лет в сервисе
Был
9 часов назад
63 отзыва
2 месяца назад
ТОП-10
HTML-верстка
Алексей
 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
18 часов назад
11 отзывов
2 месяца назад
Никита
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
16 часов назад
2 отзыва
2 месяца назад
Аббос
 
22 года
3 года в сервисе
Был
день назад
3 отзыва
2 месяца назад
ТОП-10
HTML-верстка
Мирсаид
 
23 года
2 месяца в сервисе
Был
19 часов назад
1 отзыв(-1)
2 месяца назад
Дану
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
9 часов назад
2 месяца назад
Владислав
 
31 год
4 года в сервисе
Был
12 часов назад
8 отзывов
2 месяца назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
9 дней назад
7 отзывов
2 месяца назад
Алекс
 
22 года
3 года в сервисе
Был
9 дней назад
2 месяца назад