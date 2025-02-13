Верстка страницы под hugo

$5
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки411 просмотров

Нужна HTML-верстка под hugo для этой страницы, на тест.
Адаптивная, header/footer отдельно.

Файл в аттаче. Результат можно вылить на гит (ваш).

Сделка должна быть безопасной с резервом через сайт.
В телеграм никому не пишу.
Сразу подтверждаю (делайте окончательные заявки)

FirebaseGitHubHTMLВерстка страницДизайн сайтов
2 месяца назад
lawsupport1
Оганез 
53 года
14 лет в сервисе
Был
2 дня назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям

Выбранный исполнитель

MS_323
23 года
2 месяца в сервисе
Был
19 часов назад
2 месяца назад
$6
4 дня
Детский сад, кодить наверное может, а вот собрать всё вместе...

Заявки фрилансеров

Баянсулу
 
25 лет
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
2 месяца назад
MS_323
23 года
2 месяца в сервисе
Был
19 часов назад
2 месяца назад

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