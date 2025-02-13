Требуется сверстать три простые страницы по предоставленному макету в Фигме. Код должен быть чистым и легко читаемым, включая как HTML, так и CSS. Ожидается качественная реализация с соблюдением стандартов вёрстки.
Верстка страницы под hugo
Нужна HTML-верстка под hugo для этой страницы, на тест.
Адаптивная, header/footer отдельно.
Файл в аттаче. Результат можно вылить на гит (ваш).
Сделка должна быть безопасной с резервом через сайт.
В телеграм никому не пишу.
Сразу подтверждаю (делайте окончательные заявки)
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