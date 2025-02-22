Мобильная верстка

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт9 заявок192 просмотра

Есть скрины с приложения. Нужно сверстать по скринам. Шрифт робото. Иконки подобрать со стоков. Сделать максимально похоже. 15-25 екранов. Заказ срочный

Адаптивная верстка
2 месяца назад
ads_arhi
34 года
10 месяцев в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Борис
 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
5 дней назад
9 отзывов
2 месяца назад
Николай
 
19 лет
3 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
2 месяца назад
Даша
 
22 года
3 года в сервисе
Была
6 часов назад
1 отзыв
2 месяца назад
Виталий
 
29 лет
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад
2 месяца назад
Юрий
 
28 лет
9 месяцев в сервисе
Был
2 дня назад
2 отзыва
2 месяца назад
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
12 часов назад
15 отзывов(-1)
2 месяца назад
Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
5 часов назад
168 отзывов
2 месяца назад
ТОП-5
HTML-верстка
Станіслав
 
18 лет
год в сервисе
Был
5 часов назад
4 отзыва
2 месяца назад
Женя
 
34 года
9 месяцев в сервисе
Был
2 дня назад
2 месяца назад