Требуется сверстать сайт согласно готовому макету. Необходимо реализовать анимации и учесть все адаптивные элементы. Ожидается качественная работа с соблюдением всех требований дизайна.
Мобильная верстка
Есть скрины с приложения. Нужно сверстать по скринам. Шрифт робото. Иконки подобрать со стоков. Сделать максимально похоже. 15-25 екранов. Заказ срочный
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