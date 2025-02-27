Поправить пару огрех верстки

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка12 просмотров

нужно поправить несколько огрех верстки. Сразу пишите телеграм для связи

CSSHTML
2 месяца назад
AndrewT
Андрей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
7 часов назад

Выбранный исполнитель

smate
18 лет
год в сервисе
Был
5 часов назад
2 месяца назад
$5
1 день
Escrow
благодарю. Очень качественно и быстро.
Все отлично, приятно иметь дело!

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smate
18 лет
год в сервисе
Был
5 часов назад
2 месяца назад

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