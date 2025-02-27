Необходимо выполнить адаптивную верстку по предоставленному макету. Ожидается реализация дизайна с учетом различных устройств. Предоставление ТЗ будет после выбора исполнителя.
Поправить пару огрех верстки
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $15HTML-верстка1 исполнительЗавершен2 месяца назад
Требуется сверстать одностраничный сайт с анимациями, используя HTML, CSS и JS или фреймворки, такие как React. Необходимо создать динамичный и привлекательный лэндинг без CMS. В заявках указывать цену, сроки выполнения, используемые технологии и примеры работ с анимацией.HTML-верстка24 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Требуется выполнить верстку страниц сайта с использованием олдскульного HTML, CSS и jQuery. Работа должна быть адаптивной. Исходники для верстки предоставлены в Figma. Укажите сроки выполнения и стоимость.HTML-верстка14 заявокЗакрытмесяц назад
- $100
Требуется выполнить мобильную верстку приложения по предоставленным скринам. Необходимо сверстать 15-25 экранов, использовать шрифт Roboto и подобрать иконки со стоков. Заказ срочный. Иконки будут предоставлены.HTML-верстка13 заявокЗакрытмесяц назад
- $100
Требуется выполнить срочную мобильную верстку приложения на основе 15-25 скринов. Используйте шрифт Roboto и подберите иконки со стоков. Необходимо добиться максимального сходства с оригиналом.HTML-верстка9 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $130
Требуется сверстать сайт согласно готовому макету. Необходимо реализовать анимации и учесть все адаптивные элементы. Ожидается качественная работа с соблюдением всех требований дизайна.HTML-верстка38 заявокЗакрытмесяц назад
- $5
Необходима HTML-верстка страницы под Hugo с адаптивным дизайном. Требуется отдельная реализация header и footer. Результат можно разместить на вашем Git. Сделка должна быть безопасной с резервом через сайт.HTML-верстка1 исполнительЗакрытмесяц назад
- $10
Требуется сверстать три простые страницы по предоставленному макету в Фигме. Код должен быть чистым и легко читаемым, включая как HTML, так и CSS. Ожидается качественная реализация с соблюдением стандартов вёрстки.HTML-верстка17 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $101
Требуется HTML-верстка под платформу Hugo для главной страницы, страницы о нас, контактной страницы и блога с анонсами статей. Необходим адаптивный дизайн с отдельно проработанными элементами header и footer. Первый этап включает тестирование с предложенным файлом, результаты нужно загрузить на свой Git. Сделка должна быть безопасной с резервом через сайт.HTML-верстка9 заявокЗакрыт2 месяца назад
Требуется выполнить HTML-верстку сайта с использованием чистого кода и адаптивного дизайна. Макет будет предоставлен для работы. Важно обеспечить корректное отображение на различных устройствах.HTML-верстка14 заявокЗакрытмесяц назад