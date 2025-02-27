Требуется специалист для HTML адаптивной и кроссбраузерной верстки страниц по макетам. Задачи включают работу с CSS анимациями, взаимодействие с Figma и поддержание существующих страниц. Оплата в рублях, работа по ИП или СЗ. Регулярные разовые задачи с большим объемом статической верстки.
Верстка лендинга
Добрый день,
Ознакомились с вашим профилем.
Хотели бы предложить вам заказ на реализацию адаптивный, кроссбраузерной верстки с небольшим количество анимаций.
Подскажите, пожалуйста: свободны ли вы для работы чтобы обсудить условия и показать вам макет дизайна для ознакомления.
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