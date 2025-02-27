Добрый день,



Ознакомились с вашим профилем.

Хотели бы предложить вам заказ на реализацию адаптивный, кроссбраузерной верстки с небольшим количество анимаций.



Подскажите, пожалуйста: свободны ли вы для работы чтобы обсудить условия и показать вам макет дизайна для ознакомления.