Верстка лендинга

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
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Добрый день,

Ознакомились с вашим профилем.
Хотели бы предложить вам заказ на реализацию адаптивный, кроссбраузерной верстки с небольшим количество анимаций.

Подскажите, пожалуйста: свободны ли вы для работы чтобы обсудить условия и показать вам макет дизайна для ознакомления.

Верстка лендингов
2 месяца назад
Pro-spekt
33 года
7 лет в сервисе
Был
7 часов назад

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