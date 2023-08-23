Здравствуйте! Ищу верстальщика/программиста для регулярных задача по верстке на WP. Сейчас стоит задача сверстать блок - разводящую страницу и страницу конечной статьи. Материалы для верстки предоставляются в figma. Приложила макет в формате pdf для оценки сложности. Так же ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Потрібно внести правки на сайті з CMS Webflow. Обов'язково досвід роботи в даній CMS.
Список завдань (англійською і українською мовою) прикріпляю. Сайт https://www.hochzeitsplauderei.de/
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