Правки на сайті з CMS Webflow

Доделать сайт с анимациями с использованием библиотеки GSAP. ПИСАТЬ ТОЛЬКО ТЕМ, КТО НА 1000% УВЕРЕН, ЧТО СМОЖЕТ ЭТО СДЕЛАТЬ!!!!!!!!!!!! Я ищу специалиста, который разбирается в GSAP. Необходимо доработать сайт надежно и очень ...