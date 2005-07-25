BKhamdamov

Билолидин Хамдамов BKhamdamov

 
19 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Создание функциональных, резиновых веб-сайтов

Приветствую, друзья!
Я верстальщик, специализируюсь на вёрстке сайтов,
с чистым кроссбраузерным валидным кодом.
В своих проектах использую технологии:
БЭМ, GULP, Webpack, SCSS, CSS3\HTML5, Чистый JavaScript, jQuery и др.


Работая со мной вы получите:
— Гарантия на верстку.
В течение недели после передачи архива с готовой версткой,
я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки,
которые могли быть пропущены при приеме работы
и замечены позже.

Экономите:
— Деньги.
Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК,
что существенно экономит Ваш бюджет
и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.
— Нервы.
Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ!
Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне,
они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров
и дополнительных затрат!

Ответственность:
— Не беру предоплату
— Готов приступить уже
— Всегда довожу дело до конца
— Не нарушаю сроков
— Всегда на связи и иду навстречу.


Что я умею:
— Верстать)
— SEO оптимизация сайта.
— Принимаю работы на Figma, PSD, и др.

Технологии:
— HTML5, CSS3, SASS, Gulp, JavaScript, jQuerry, BEM, Grid и др.

Я в других фриланс биржах:
https://freelance.ru/khamdamovb

Связь со мной:
— E-mail: [email protected]
— Телеграм: @BKhamdamov

— ВК: https://vk.com/id385418940
— Личный номер и Ватсапп: +7 (993) 401-14-58

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Отзывы заказчиков

guest_1694369684371
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$35
10 баллов
2 года назад
Сверстать лендинг на тему инвестиций
Верстка лендингов
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