Приветствую, друзья!
Я верстальщик, специализируюсь на вёрстке сайтов,
с чистым кроссбраузерным валидным кодом.
В своих проектах использую технологии:
БЭМ, GULP, Webpack, SCSS, CSS3\HTML5, Чистый JavaScript, jQuery и др.
Работая со мной вы получите:
— Гарантия на верстку.
В течение недели после передачи архива с готовой версткой,
я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки,
которые могли быть пропущены при приеме работы
и замечены позже.
Экономите:
— Деньги.
Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК,
что существенно экономит Ваш бюджет
и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.
— Нервы.
Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ!
Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне,
они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров
и дополнительных затрат!
Ответственность:
— Не беру предоплату
— Готов приступить уже
— Всегда довожу дело до конца
— Не нарушаю сроков
— Всегда на связи и иду навстречу.
Что я умею:
— Верстать)
— SEO оптимизация сайта.
— Принимаю работы на Figma, PSD, и др.
Технологии:
— HTML5, CSS3, SASS, Gulp, JavaScript, jQuerry, BEM, Grid и др.
Я в других фриланс биржах:
https://freelance.ru/khamdamovb
Связь со мной:
— E-mail: [email protected]
— Телеграм: @BKhamdamov
— ВК: https://vk.com/id385418940
— Личный номер и Ватсапп: +7 (993) 401-14-58
Портфолио
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