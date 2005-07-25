Создание функциональных, резиновых веб-сайтов

Приветствую, друзья!

Я верстальщик, специализируюсь на вёрстке сайтов,

с чистым кроссбраузерным валидным кодом.

В своих проектах использую технологии:

БЭМ, GULP, Webpack, SCSS, CSS3\HTML5, Чистый JavaScript, jQuery и др.





Работая со мной вы получите:

— Гарантия на верстку.

В течение недели после передачи архива с готовой версткой,

я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки,

которые могли быть пропущены при приеме работы

и замечены позже.



Экономите:

— Деньги.

Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК,

что существенно экономит Ваш бюджет

и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.

— Нервы.

Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ!

Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне,

они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров

и дополнительных затрат!



Ответственность:

— Не беру предоплату

— Готов приступить уже

— Всегда довожу дело до конца

— Не нарушаю сроков

— Всегда на связи и иду навстречу.





Что я умею:

— Верстать)

— SEO оптимизация сайта.

— Принимаю работы на Figma, PSD, и др.



Технологии:

— HTML5, CSS3, SASS, Gulp, JavaScript, jQuerry, BEM, Grid и др.



Я в других фриланс биржах:

https://freelance.ru/khamdamovb



Связь со мной:

— E-mail: [email protected]

— Телеграм: @BKhamdamov