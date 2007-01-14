StanislavBan

Программист в сфере Веб-разработки

Привет! Я Junior-разработчик, готовый присоединиться к вашему проекту. Мои навыки включают:

Программирование на Python с использованием библиотек aiogram и tkinter.

Разработка веб-страниц с использованием HTML и CSS.

Опыт работы с PHP для создания динамических веб-сайтов и работы с базами данных.

Знание языка SQL для эффективного взаимодействия с базами данных.

В данный момент я также изучаю JavaScript для расширения своих навыков.

Я стремлюсь получить дополнительные знания и опыт, а также внести свой вклад в ваш проект. Очень надеюсь на возможность сотрудничества с вами и помочь в развитии вашего проекта!