StanislavBan

Станіслав Бандуровський StanislavBanStanislavBan
16 летУкраина/Днепр
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
9 часов назад
Программист в сфере Веб-разработки
Привет! Я Junior-разработчик, готовый присоединиться к вашему проекту. Мои навыки включают:
Программирование на Python с использованием библиотек aiogram и tkinter.
Разработка веб-страниц с использованием HTML и CSS.
Опыт работы с PHP для создания динамических веб-сайтов и работы с базами данных.
Знание языка SQL для эффективного взаимодействия с базами данных.
В данный момент я также изучаю JavaScript для расширения своих навыков.
Я стремлюсь получить дополнительные знания и опыт, а также внести свой вклад в ваш проект. Очень надеюсь на возможность сотрудничества с вами и помочь в развитии вашего проекта!