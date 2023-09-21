al_hola

Альона Головина al_hola

 
26 лет
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Доступный дизайн сайтов

Привет всем!

Я Алена Головина, мне 25 лет, и я начинающий дизайнер с огромной страстью к творчеству и желанием развиваться в мире дизайна. Мой путь начался с курсов по веб-дизайну, где я освоила основы и приобрела фундаментальные знания, необходимые для создания качественных и привлекательных дизайнов.

Мой опыт в дизайне может быть ограничен, но это компенсируется моим стремлением и энтузиазмом. Я готова вкладывать все свои силы в каждый проект, чтобы научиться и развиваться на практике. Моя маленькая коллекция работ может не впечатлить своим объемом, но она демонстрирует мой профессиональный рост и стремление к улучшению.

Моя специализация - веб-дизайн. Я уверена, что могу создавать дизайны, которые не только эстетически приятны, но и эффективно передают ценности и идеи моих клиентов. Моя цель - не просто сделать красивый дизайн, а создать дизайн, который поможет достичь поставленных целей.

Сейчас я нахожусь в поиске своих первых клиентов, готова взяться за интересные проекты и предоставить свои услуги по доступной цене. Если у вас есть задача, которую вы хотели бы воплотить в жизнь, буду рада стать вашим дизайнером и помочь вам воплотить ваши идеи в реальность.

Спасибо за внимание! Не стесняйтесь связаться со мной, и давайте вместе сделаем ваши проекты невероятными.

Telegram: https://t.me/WebD_A_hol
Behance: https://www.behance.net/al_hola

Что необходимо для заказа:

1. сформулировать задачу, для которой выполняется дизайн

2. сформулировать Ваши пожелания по цветам, стилю

3. если имеется контент (фотографии, текст), предоставить

4. примеры сайтов, которые нравятся по дизайну

Дизайн сайтов
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$5/час
от $50от 3 дней
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