Разработка, дизайн, вёрстка, перенос готовых проектов
Разработка, дизайн, вёрстка, перенос готовых проектов
Разработаю адаптивный сайт на CMS WordPress. Создам удобные и понятные сайты для представления Вашего бизнеса в интернете, увеличу оборот и количество клиентов!
Мои навыки HTML, CSS, Wordpress, Figma, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Git.
Выбирая меня, Вы получите результат, который полностью будет отвечать Вашим запросам и всем требованиям Вашего направления.
Я против войны в Украине!
Портфолио
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- Корпоративный сайт10 просмотров
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