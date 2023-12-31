Доброго всім дня! Займаюся версткою сайтів, лендінгів, інтернет-магазинів. Маю гарні знання та досвід HTML, CSS, вивчаю та використовую JS, а також різні бібліотеки, гарні знання FLEXBOX, GRID. Верстку роблю по BEM-методології. Використовую GULP, препроцесори SASS, SCSS. Перевіряю верстку за допомогою Pixel Perfect. Працюю з векторною графікою SVG, спрайт. Обов'язково адаптивність під мобільні пристрої. Також є досвід посадки сайтів на WordPress, підключення та налаштування різних плагінів. Завжди контролюю продуктивність роботи сайту. Верстаю з Figma, Zeplin, Adobe XD, AdobePhotoshopДекілька робіт додав у портфоліо. ВЕРСТКА Знання та розуміння HTML5 и CSS3 на відмінному рівні; HTML-верстка із PSD, Adobe XD, Zeplin або Figma; Працюю з препроцессорами SASS, SCSS; Работа с збірником файлів GULP; Є досвід роботи з BOOTSTRAP; Роблю верстку по методології БЭМ; Хороші знання FLEX и GRID; Хороші навички работи з векторною графикою в ​​формате SVG, работа зі спрайтами; Контроль оптимизації сайта PAGE SPEED; Перевірка і контроль верстки з допомогою PIXEL PERFECT; Досвід роботи з JAVA SCRIPT, а також підключення/налаштування бібліотек; Адаптація під мобильні пристрої (обовязково); WORDPRESS Розробка сайтів на WORDPRESS, встановлення та налаштування плагінів; Створення та оптимізація тем WORDPRESS з нуля; Маю досвід розгортання сайту на хостинг.