Доброго всім дня! Займаюся версткою сайтів, лендінгів, інтернет-магазинів. Маю гарні знання та досвід HTML, CSS, вивчаю та використовую JS, а також різні бібліотеки, гарні знання FLEXBOX, GRID. Верстку роблю по BEM-методології. Використовую GULP, препроцесори SASS, SCSS. Перевіряю верстку за допомогою Pixel Perfect. Працюю з векторною графікою SVG, спрайт. Обов'язково адаптивність під мобільні пристрої. Також є досвід посадки сайтів на WordPress, підключення та налаштування різних плагінів. Завжди контролюю продуктивність роботи сайту. Верстаю з Figma, Zeplin, Adobe XD, AdobePhotoshopДекілька робіт додав у портфоліо.
ВЕРСТКА
Знання та розуміння HTML5 и CSS3 на відмінному рівні;
HTML-верстка із PSD, Adobe XD, Zeplin або Figma;
Працюю з препроцессорами SASS, SCSS;
Работа с збірником файлів GULP;
Є досвід роботи з BOOTSTRAP;
Роблю верстку по методології БЭМ;
Хороші знання FLEX и GRID;
Хороші навички работи з векторною графикою в формате SVG, работа зі спрайтами;
Контроль оптимизації сайта PAGE SPEED;
Перевірка і контроль верстки з допомогою PIXEL PERFECT;
Досвід роботи з JAVA SCRIPT, а також підключення/налаштування бібліотек;
Адаптація під мобильні пристрої (обовязково);
WORDPRESS
Розробка сайтів на WORDPRESS, встановлення та налаштування плагінів;
Створення та оптимізація тем WORDPRESS з нуля;
Маю досвід розгортання сайту на хостинг.
Портфолио
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