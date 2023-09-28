Дизайн Калькулятора (с дальнейшим внедрением)

Стек технологий: HTML5 CSS3 JavaScript (без JQuery!) Макет: https://clck.ru/35vyos Задание: Необходимо сверстать 7 страниц по макету Figma. Ссылка на макет указана выше. После выбора исполнителя и создания ...
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Дизайн Калькулятора
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