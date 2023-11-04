Вертска по Фигме старого сайта

HTML-версткаЗакрытнет заявок4 просмотра
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Здравствуйте,

Сможете оценить проект верстки? Цена, сроки, вопросы. Есть старый сайт. Набор файлов. Ссылка https://dropmefiles.com/A53W2

Надо сделать его таким как на фото. Он на Фигме.

Структура сайт и содержимое между старым и новым сайтом не меняются. Все можно взять со старого.

Задача - обновить до его новой визуальной версии.

Спасибо за внимание.

2 месяца назад
prpump
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
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