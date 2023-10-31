Внести ЖК у базу на сайті flatris.com.ua

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Доброго дня! Є PDF файл з ЖК (планування цілого ЖК, поверхів та секцій). Є профільна на https://flatris.com.ua/

Задача:
Внести всі квартири та комерцію ЖК у базу флетріса (таблиці гугл), розмітити візуальну частину, вирізати плани поверхів, квартир по типам.

2 месяца назад
Cooper99
Юрий 
36 летУкраина
4 года в сервисе
Был
месяц назад
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