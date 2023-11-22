Парсинг улиц и домов с Yandex

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки75 просмотров
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Необходимо спарсить город (Ташкент, Узбекистан) со всеми улицами и домами в json или csv формате.

месяц назад
DragoSFire
25 летУзбекистан
5 лет в сервисе
Был
22 дня назад