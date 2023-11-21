HTML-страница с фильтром строк таблицы по чекбоксам

Веб-программированиеОткрыт7 заявок79 просмотров
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Дана таблица с названиями явлений, их краткой характеристикой и ссылками на более подробные описания (не более 30 строк). Нужно сделать веб-страницу, на которой будет осуществляться фильтрация строк таблицы. Фильтрация по 8 фильтрам, доступные значения в которых отмечаются чекбоксами. Значения фильтров (соответствующие тэги для строк-вхождений в таблицу) скрыты.

Пример-референс: www.multivaluation.de/database.php

Здесь 6 фильтров под Filters, в All results таблица в десктопной версии и отдельные результаты в мобильной (см. скриншоты).

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