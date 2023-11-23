Сайт в Visual Studio Code

Парсер-грабер instagram 1. Пости 1.1 Посилання на пост 1.2 Зберігати першу світлину у пості чи каруселі 1.3 Кількість лайків + логін 2. Можливість парсити за посиланням на профайл ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задание: сделать похожий проект.
Есть проект сайт "Альбом с фотками по категориям" который добавлен в GitHub.
База данных сделана через pgAdmin.
Сам проект у меня не запускается по ряду причин и ваша задача его либо повторить, либо устранить ошибки и предоставить мне чтобы у меня тоже работало.
Сроки, цену и так далее указывайте в заявке.
Архив проекта скину в л. кому необходимо для ознакомления..
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