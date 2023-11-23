Сайт в Visual Studio Code

Задание: сделать похожий проект.

Есть проект сайт "Альбом с фотками по категориям" который добавлен в GitHub.

База данных сделана через pgAdmin.

Сам проект у меня не запускается по ряду причин и ваша задача его либо повторить, либо устранить ошибки и предоставить мне чтобы у меня тоже работало.

Сроки, цену и так далее указывайте в заявке.

Архив проекта скину в л. кому необходимо для ознакомления..