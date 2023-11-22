Парсер-грабер instagram

Дана таблица с названиями явлений, их краткой характеристикой и ссылками на более подробные описания (не более 30 строк). Нужно сделать веб-страницу, на которой будет осуществляться фильтрация строк таблицы. Фильтрация по 8 фильтрам, доступные значения в ...