Работа с API от Wildberries

Здравствуйте.

Стоит задача из API Wildberries - https://openapi.wildberries.ru/statistics/api/ru/#tag/Statistika/paths/~1api~1v1~1supplier~1reportDetailByPeriod/get

Брать большую часть данных из "Отчет о продажах по реализации" и структурировано их хранить. Важно построить базу данных так, чтобы она была легко масштабируемая.



Далее эти данные будут использоваться в построении графиков в дашборде вида https://demo.tailadmin.com/.

Готов выслушать ваши предложения.