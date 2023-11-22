Работа с API от Wildberries

$50
Веб-программированиеОткрыт6 заявок61 просмотр
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Здравствуйте.
Стоит задача из API Wildberries - https://openapi.wildberries.ru/statistics/api/ru/#tag/Statistika/paths/~1api~1v1~1supplier~1reportDetailByPeriod/get

Брать большую часть данных из "Отчет о продажах по реализации" и структурировано их хранить. Важно построить базу данных так, чтобы она была легко масштабируемая.

Далее эти данные будут использоваться в построении графиков в дашборде вида https://demo.tailadmin.com/.

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