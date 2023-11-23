На сайте с Joomla 4 сделать сделать модуль "было-стало"

Есть сайт на Joomla 4 построенный с помощью SP Pagу Builder - https://bestobivka.siteform.su/

Нужно на главной странице, под заголовком "Наши работы", сделать модуль (аддон, скрипт или еще что - не важно) который показывал бы фотографии в формате "было-стало" с ползунком.

Пример: https://bestobivka.siteform.su/before-after

Самостоятельно сделать не удалось, ибо готового аддона для PB не нашлось, а попытки вставить что-то стороннее не увенчались успехом