Потрібно допрацювати сайт на wp терміново( виправити верстку , натяжку та візуальні управи) Терміново!
На сайте с Joomla 4 сделать сделать модуль "было-стало"
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт на Joomla 4 построенный с помощью SP Pagу Builder - https://bestobivka.siteform.su/
Нужно на главной странице, под заголовком "Наши работы", сделать модуль (аддон, скрипт или еще что - не важно) который показывал бы фотографии в формате "было-стало" с ползунком.
Пример: https://bestobivka.siteform.su/before-after
Самостоятельно сделать не удалось, ибо готового аддона для PB не нашлось, а попытки вставить что-то стороннее не увенчались успехом
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