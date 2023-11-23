На сайте с Joomla 4 сделать сделать модуль "было-стало"

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Веб-программированиеОткрыт1 заявка120 просмотров
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Есть сайт на Joomla 4 построенный с помощью SP Pagу Builder - https://bestobivka.siteform.su/

Нужно на главной странице, под заголовком "Наши работы", сделать модуль (аддон, скрипт или еще что - не важно) который показывал бы фотографии в формате "было-стало" с ползунком.

Пример: https://bestobivka.siteform.su/before-after

Самостоятельно сделать не удалось, ибо готового аддона для PB не нашлось, а попытки вставить что-то стороннее не увенчались успехом

Joomla
месяц назад
Дмитрий
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Елизавета
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