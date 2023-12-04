Дизайн и верстка (на тильде) сайта следующей структуры: 1. главная 2. список услуг 3. портфолио 4. команда 5. форма обратной связи 6. блог (примерно 8 экранов) верстка под широкий экран и под мобайл + настройка уведомлений на почту о новых заявках текст будет предоставлен заказчиком изображения нужно будет подобрать дизайнеру. Просьба указывать точную стоимость работ (два отдельных заказа - один на дизайн, второй на верстку). Референс сайта прикладываю в файле.