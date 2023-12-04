Дизайн и верстка (на тильде) сайта

Дизайн сайтовЗакрыт26 заявок190 просмотров
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Дизайн и верстка (на тильде) сайта следующей структуры:
1. главная
2. список услуг
3. портфолио
4. команда
5. форма обратной связи
6. блог
(примерно 8 экранов)
верстка под широкий экран и под мобайл + настройка уведомлений на почту о новых заявках
текст будет предоставлен заказчиком
изображения нужно будет подобрать дизайнеру.
Просьба указывать точную стоимость работ (два отдельных заказа - один на дизайн, второй на верстку).
Референс сайта прикладываю в файле.
15 дней назад
guest_1701972418005
15 дней в сервисе
Был
10 дней назад
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