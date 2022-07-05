Сделаю ваш сайт стильным и современным, а главное, логичным и комфортным для пользователя.

Меня зовут Антон, я UI\UX дизайнер. Стремлюсь развиваться каждый день.

Ставлю цели — легко их достигаю. Внимателен к мелочам.

Готов и открыт к общению, как текстом, так и ртом в аудио\видео формате: Вконтакте, Telegram, Skype, Discord, Viber, WhatsApp. Если хотите, можем голубями.

Проанализирую ваших конкурентов.

Если потребуется, поработаю над цветовыми решениями.

Разработаю понятный, качественный дизайн вашего сайта.

Адаптирую под любое устройство.

Подготовлю макет к вёрстке.

Исходники предоставлю после оплаты.

Работаю без выходных!

Правки — бесплатно, предоплату не беру.

Всё равно карма всех ждёт за углом с дубиной в руках.