Сделаю ваш сайт стильным и современным, а главное, логичным и комфортным для пользователя.
Меня зовут Антон, я UI\UX дизайнер. Стремлюсь развиваться каждый день.
Ставлю цели — легко их достигаю. Внимателен к мелочам.
Готов и открыт к общению, как текстом, так и
ртом в аудио\видео формате: Вконтакте, Telegram, Skype, Discord, Viber, WhatsApp. Если хотите, можем голубями.
- Проанализирую ваших конкурентов.
- Если потребуется, поработаю над цветовыми решениями.
- Разработаю понятный, качественный дизайн вашего сайта.
- Адаптирую под любое устройство.
- Подготовлю макет к вёрстке.
- Исходники предоставлю после оплаты.
Правки — бесплатно, предоплату не беру.
Всё равно карма всех ждёт за углом с дубиной в руках.
Я против войны в Украине!
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$50
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
год назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!