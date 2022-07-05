Besovsky

Антон Besovsky

 
21 годРоссия/Сургут
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Сделаю ваш сайт стильным и современным, а главное, логичным и комфортным для пользователя.

Меня зовут Антон, я UI\UX дизайнер. Стремлюсь развиваться каждый день.

Ставлю цели — легко их достигаю. Внимателен к мелочам.

Готов и открыт к общению, как текстом, так и ртом в аудио\видео формате: Вконтакте, Telegram, Skype, Discord, Viber, WhatsApp. Если хотите, можем голубями.

  • Проанализирую ваших конкурентов.
  • Если потребуется, поработаю над цветовыми решениями.
  • Разработаю понятный, качественный дизайн вашего сайта.
  • Адаптирую под любое устройство.
  • Подготовлю макет к вёрстке.
  • Исходники предоставлю после оплаты.

Работаю без выходных!

Правки — бесплатно, предоплату не беру.

Всё равно карма всех ждёт за углом с дубиной в руках.

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$50
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ChinD
30 летРоссия
2 года в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
год назад
Сайт мероприятия
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