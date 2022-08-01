🔥🔥🔥HELLO WORLD🔥🔥🔥

Всем привет! 

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Меня зовут, я профессиональный UX/UI дизайнер. Мне 25 года.

Я работаю всегда по одной простой, но очень действующей схеме: «Качество превыше всего!»

С чем я могу вам помочь?

✔️ Дизайн лендинга;

✔️ Дизайн электронной коммерции;

✔️ Концепт-дизайн;

✔️ MVP UX/UI дизайн;

✔️ Редизайн WebApp/MobileApp;

✔️ Создание дизайна логотипа;

✔️ Создание баннера/карты;

Что же вы получите?

✅ Увеличите конверсию;

✅ Быстро выйдите на новый уровень;

✅ Вовлечете больше клиентов;

✅ Сохраните существующих пользователей;

Работая со мной я вам гарантирую:

Не высокую оплату;

Качество;

⏱Выполнения сроков;

Постоянную связь 24/7;

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В отличии от многих фрилансеров, готов общаться с вами голосом в любое время!

Мои контакты:

 E-mail: [email protected]

Telegram: https://t.me/astashkin_art

 Instagram: https://instagram.com/artem.ast?igshid=1r9er7wyxhpxa

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Всегда готов идти на контакт, если в работе что-то не устраивает -

ИСПРАВЛЯЮ ВСЁ БЕСПЛАТНО!!!

Нет идиотизма вроде количества наборов правок. Пишите, что хотите поправить — все сделаю.

Остались вопросы? Давайте обсудим ваш проект 