Всем привет! ___________________________________________________________________________________________________________
Меня зовут Артём, я профессиональный UX/UI дизайнер. Мне 25 года.
Я работаю всегда по одной простой, но очень действующей схеме: «Качество превыше всего!»
С чем я могу вам помочь?
✔️ Дизайн лендинга;
✔️ Дизайн электронной коммерции;
✔️ Концепт-дизайн;
✔️ MVP UX/UI дизайн;
✔️ Редизайн WebApp/MobileApp;
✔️ Создание дизайна логотипа;
✔️ Создание баннера/карты;
Что же вы получите?
✅ Увеличите конверсию;
✅ Быстро выйдите на новый уровень;
✅ Вовлечете больше клиентов;
✅ Сохраните существующих пользователей;
Работая со мной я вам гарантирую:
Не высокую оплату;
Качество;
⏱Выполнения сроков;
Постоянную связь 24/7;
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В отличии от многих фрилансеров, готов общаться с вами голосом в любое время!
Мои контакты:
E-mail: [email protected]
Telegram: https://t.me/astashkin_art
Instagram: https://instagram.com/artem.ast?igshid=1r9er7wyxhpxa
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Всегда готов идти на контакт, если в работе что-то не устраивает -
ИСПРАВЛЯЮ ВСЁ БЕСПЛАТНО!!!Нет идиотизма вроде количества наборов правок. Пишите, что хотите поправить — все сделаю.
Остались вопросы? Давайте обсудим ваш проект
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