Фрилансер

Работаю(только дистанционно):

- личным ассистентом (опыт 2 года)

- дизайнером (примеры есть) https://aleksandrabezruk.myportfolio.com/work

- редактором

- рерайтером

- копирайтером

- PR-менеджером

- менеджером для онлайн магазина (опыт работы год в одном Инстаграм магазине и 2 месяца в другом, общение с клиентами в мессенджерах, работа в амо срм, оформление заявок, ведение сторис, ведение аккаунта в Инстаграм)

Меня зовут Саша, учусь в Киевском национальном университете культуры и искусств на втором курсе журналистики(реклама и связь с общественностью)

Я креативная, легкообучаемая, грамотная, владею украинским, русским и английским(В2) и помогу вам в исполнении ваших задач и проектов.