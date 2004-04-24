Фрилансер
Работаю(только дистанционно):
- личным ассистентом (опыт 2 года)
- дизайнером (примеры есть) https://aleksandrabezruk.myportfolio.com/work
- редактором
- рерайтером
- копирайтером
- PR-менеджером
- менеджером для онлайн магазина (опыт работы год в одном Инстаграм магазине и 2 месяца в другом, общение с клиентами в мессенджерах, работа в амо срм, оформление заявок, ведение сторис, ведение аккаунта в Инстаграм)
Меня зовут Саша, учусь в Киевском национальном университете культуры и искусств на втором курсе журналистики(реклама и связь с общественностью)
Я креативная, легкообучаемая, грамотная, владею украинским, русским и английским(В2) и помогу вам в исполнении ваших задач и проектов.