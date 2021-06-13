Нужно удобно сделать планировку квартирой на 115квм

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Закрыт16 заявок654 просмотра

Нужно комфортно сделать проект 3-х комнатной квартиры.

Нужен

1)1 кухня,

2)2 санузла,

3)1 комната для 3-х детей (1 мальчик 2 девочки)

4)Комната для родителей

5)Зал

6) комната для работы

4 года назад
xenox9122
Макс 
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#1
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