План внутренних инженерных систем

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Закрыт2 заявки456 просмотров

Необходимо сделать полный план внутренних инженерных систем водоснабжение, канализация, электрика, вентиляция и др) для дома площадью 174 кв.м. Цена договорная после изучения всех разделов.

4 года назад
guest_16234989965208
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