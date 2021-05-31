Необходимо сделать полный план внутренних инженерных систем водоснабжение, канализация, электрика, вентиляция и др) для дома площадью 174 кв.м. Цена договорная после изучения всех разделов.
Сделать дизайн проект с перепланировкой квартиры: Архитектурно-планиро
Нужно сделать дизайн проект с перепланировкой квартиры: Архитектурно-планировочные решение
В состав проекта входят рабочие чертежи:
1. Обмерный план;
2. План возводимых перегородок;
3. План демонтажа - по необходимости;
4. План расстановки мебели и сантехнических приборов с маркировкой мебели;
5. План расстановки мебели и сантехнических приборов с рекомендуемыми размерами;
6. План заполнения дверных проёмов;
7. План полов с указанием типа напольных покрытий и площадей;
8. План размещения подогрева пола с привязкой регулятора - по необходимости;
9. План потолков с указанием типа используемого материала, площадей;
10. План потолков с привязкой осветительных приборов и выпусков освещения;
11. План-схема привязки выключателей с указанием включения групп светильников;
12. План-схема электрики и электровыводов с привязками;
13. Подбор рекомендуемых отделочных материалов
Отделочные материалы:
Напольные покрытия;
Краска/обои - отделка стен;
Плитка настенная в санузлы.
14. Раскладка плитки в санузлах (стены и пол).
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