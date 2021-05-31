Сделать дизайн проект с перепланировкой квартиры: Архитектурно-планиро

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Закрыт9 заявок492 просмотра

Нужно сделать дизайн проект с перепланировкой квартиры: Архитектурно-планировочные решение

В состав проекта входят рабочие чертежи:

1. Обмерный план;

2. План возводимых перегородок;

3. План демонтажа - по необходимости;

4. План расстановки мебели и сантехнических приборов с маркировкой мебели;

5. План расстановки мебели и сантехнических приборов с рекомендуемыми размерами;

6. План заполнения дверных проёмов;

7. План полов с указанием типа напольных покрытий и площадей;

8. План размещения подогрева пола с привязкой регулятора - по необходимости;

9. План потолков с указанием типа используемого материала, площадей;

10. План потолков с привязкой осветительных приборов и выпусков освещения;

11. План-схема привязки выключателей с указанием включения групп светильников;

12. План-схема электрики и электровыводов с привязками;

13. Подбор рекомендуемых отделочных материалов

Отделочные материалы:

Напольные покрытия;

Краска/обои - отделка стен;

Плитка настенная в санузлы.

14. Раскладка плитки в санузлах (стены и пол).

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